Snow Patrol in De Kruitfabriek 19 mei 2018

02u36 1 Vilvoorde Hoog bezoek binnenkort in De Kruitfabriek. Op maandag 28 mei zal niemand minder dan de Schotse topgroep Snow Patrol er het podium betreden.

Snow Patrol brengt op 25 mei een nieuwe cd uit en presenteert deze aan 400 gelukkigen exclusief tijdens de Studio Brussel showcase in De Kruitfabriek. "We zijn uiteraard bijzonder trots dat Studio Brussel ons heeft gekozen",zeggen Didier Cortois, Sven Mariën en Julie Cluydts van De Kruitfabriek. "Er zijn in het verleden al enkele keren contacten geweest voor gelijkaardige samenwerkingen met de zender, maar vandaag zijn we tevreden dat we lang genoeg gewacht hebben op de 'perfecte groep'. Het is voor ons vooral bijzonder leuk om blijkbaar toch, na iets meer dan 3 jaar, op de radar te staan van dergelijke grote partners. Met Snow Patrol krijgen we meteen ook een internationale topnaam over de vloer, waar we bovendien allemaal grote fan van zijn."





Tickets te winnen

Tickets zijn helaas enkel te winnen via Studio Brussel. Luisteren en meedoen is dus de boodschap de komende dagen.





(DBS)