Snelheidsduivels teisteren Vilvoordse straten POLITIE ONDERZOEKT KLACHTEN OVER AUTO'S EN MOTO'S DIE DOOR BEBOUWDE KOM RACEN DIMITRI BERLANGER

13 augustus 2018

02u25 0 Vilvoorde Enkele snelheidsduivels teisteren momenteel de Vilvoordse straten. Auto's en motors racen door de bebouwde kom aan onaanvaardbare snelheden. Het loopt zodanig de spuigaten uit dat CD&V-fractieleider Peter Van Kemseke een open brief heeft gestuurd naar de korpschef en het stadsbestuur. De politie onderzoekt de zaak.

Onder meer in gehucht Houtem leeft de problematiek enorm. Dat kon CD&V-fractieleider Peter Van Kemseke alvast vaststellen tijdens recente huisbezoeken. "Niet één, niet tien, maar tientallen inwoners spraken mij hier onlangs over aan. Toen ik ter plekke ging, kon ik het ook zelf zien. Openlijk en zonder enig respect voor medebewoners negeren ze de wegcode."





Keiput, Kluitingstraat, Haesendonckstraat en Damstraat blijken alvast het geliefde racecircuit van een roekeloze motorrijder. "De geluidsoverlast op zich stoort mij niet. Maar gewoon het feit dat hij een kind zou kunnen aanrijden", vertelt bewoonster Lutgarde. "Het overschrijden van de witte lijn, een rotonde 'afsnijden' of het verkeerde baanvak gebruik is schering en inslag. Dat gebeurt hier op alle uren van de dag. Het is een fenomeen dat al een tijdje bezig is, maar de laatste weken is het niet meer houdbaar. Het is mooi zomerweer. Kinderen spelen soms op straat of lopen onverhoeds over. Je kan enkel je hart vasthouden en blij zijn dat er nog niks is gebeurd."





Open brief

Ook op andere plaatsen in Vilvoorde zijn er klachten over zwaar overdreven snelheid met enkele voertuigen (er is onder meer sprake van een paarse quad, red.).





"Dit asociaal gedrag is echt reden tot bezorgdheid", stelt Van Kemseke.





Hij schreef dan ook een open brief naar burgemeester en korpschef. "Alle maatregelen om het verkeer veiliger te maken hebben maar zin als cowboys in het verkeer worden aangepakt. Vorig jaar werden in onze politiezone bijna 40.000 snelheidsovertredingen vastgesteld, vaak voor kleine overschrijdingen van de snelheid. Die boetes zijn terecht, maar het is onbegrijpelijk dat enkele snelheidsduivels al wekenlang aan een ongeziene snelheid en met veel lawaai ongehinderd hun gang kunnen gaan. Dit is onaanvaardbaar. Het gaat over mensenlevens, en dus is een snel en kordaat optreden absoluut nodig voor er slachtoffers vallen."





Op de hoogte van probleem

Woordvoerster Catherine Bodet bevestigt dat de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) van verschillende inwoners de afgelopen weken klachten ontvangen hebben. "Wij zijn de hoogte van het probleem en doen het nodige om gepast op te treden", klinkt het.