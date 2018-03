Slimme camera's op E19 20 maart 2018

Op de E19, ter hoogte van de fietsersbrug, komt in beide richtingen een ANPR-camera . Zowel Vilvoorde als Machelen gaven al een positief advies. "Dit kadert in het stap voor stap vervolmaken van het 'cameraschild' rond onze politiezone", zegt de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (sp.a).





Een paar weken geleden trok Bonte nog aan de alarmbel omtrent de vlakbijgelegen snelwegparking in Peutie. Die staat sinds de forse controles op transmigranten in Groot-Bijgaarden en Jabbeke afgeladen vol met vrachtwagens. Er is sprake van een groot zwerfvuilprobleem en ook de omheining werd al stukgeknipt. Bonte eiste permanente camerabewaking en politietoezicht. "Mijn oproep heeft waarschijnlijk toch al voor een stroomversnelling gezorgd in dit dossier. Dit zal alleszins voor een verhoogd toezicht zorgen. We zullen ook een beter beeld krijgen van de bewegingen die er van en naar die parking zijn en wie er allemaal vertoeft."





