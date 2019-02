Slechts twee brossers dragen klimaatactie in Vilvoorde: “Drempel om school te missen is hoog” Dimitri Berlanger

14 februari 2019

10u12 0 Vilvoorde De Vilvoordse jeugd ligt duidelijk nog niet écht wakker van de opwarming van het klimaat. Ze lieten alleszins de oproep van ‘Youth for Climate Vilvoorde’ om voor de mars in Brussel deze ochtend in de vrieskou ook al te verzamelen op de Grote Markt aan zich voorbijgaan: amper twee klimaatbrossers dienden zich aan… “Het leeft wel maar het is heel moeilijk om mensen mee te krijgen. In tegenstelling tot het beeld dat wordt opgehangen is de drempel om de lessen te missen wel degelijk hoog”, zegt Jonas Soete.

Donderdag, dus komen de jongeren vandaag opnieuw massaal op straat in Brussel voor het klimaat. De Vilvoordse delegatie zal deze keer eerder klein zijn. Ondanks een oproep van de lokale ‘Youth for Climate Vilvoorde’ om vooraf te verzamelen op de Grote Markt ‘om ook onze lokale politici wakker te schudden’ daagden amper twee ‘die hard’ actievoerders op. Later sloot zich nog een derde aan maar het bilan oogt toch maar mager.

Dat beseft ook lokale roerganger Jonas Soete van Het College die samen met Jishi Vandoorne van Het Atheneum, wél present tekende. “Het is heel moeilijk om mensen mee te krijgen”, vertelt hij. “Ze mogen van hun ouders geen school missen of ze hebben vandaag toetsen… Het is duidelijk dat we in Vilvoorde toch nog braaf zijn. Er zijn zeker heel wat jongeren rond mij bezig met de problematiek. Dat hebben we gezien onlangs bij het overleg met de stad. Daar waren we wel met een twintigtal aanwezig, weliswaar op een vrije woensdagmiddag. Ondanks het beeld dat vaak door criticasters wordt opgehangen dat ‘die jongeren gewoon gaan betogen om de school te missen’, stel ik eerder het omgekeerde vast.”

Jonas zelf is er steevast bij en trekt ook samen met Jishi terug naar Brussel om zich straks aan te sluiten bij de andere jongeren. “Ik heb nog maar twee betogingen gemist”, zegt hij trots. “’Die hards’ zou ik ons nu niet noemen maar we zijn er wel het meeste mee bezig van de mensen die ik ken vanop Het College. Maar ik weet natuurlijk niet alles van wat er op de andere scholen gebeurt. Zelf vind ik het erger om de betoging te missen dan één dagje les. Het klimaat is zo belangrijk dat er echt iets moet veranderen. Als je trouwens de eindtermen van het middelbaar onderwijs naar de geest bekijkt haal je er meer door te gaan betogen dan door les te volgen. Kritisch denken, opkomen voor de toekomst,…: noem maar op.”

Soete wil het Vilvoords enthousiasme toch nog proberen aanwakkeren. “We gaan proberen in de toekomst toch meer volk op de been te krijgen. De internationale manifestatie van 15 maart lijkt mij een goede gelegenheid. Misschien kunnen we dan ook nog eens iets lokaal in Vilvoorde proberen op poten te zetten.”