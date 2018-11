Sint meert aan in Vilvoorde Incidentloze aankomst van Heilige man en zijn Pieten Wouter Hertogs

17 november 2018

13u15 0 Vilvoorde De Sint is aangekomen! Honderden kinderen hebben deze ochtend de Sint hartelijk verwelkomd. De Heilige man en zijn trouwe Zwarte Pieten meerden onder een storm van applaus en gejuich aan aan de Steenkaai.

Om 10 uur verwelkomden verschillende schepenen de Sint en zijn Zwarte Pieten. Al meer dan een uur hiervoor stonden al tientallen kinderen vol verwachting te wachten in de buurt van de Steenkaai. Ballonnenclowns en een heuse Pieten-DJ warmden hen op in afwachting van de plechtige aankomst. De nervositeit bij de jongsten sloeg om in uitbundigheid toen de ‘pakjesboot uit Spanje’ in het zicht kwam. Na de knuffels en kussen met de vele kinderen bracht hij om 11u15 een bezoekje aan het stadhuis. Omstreeks 14 uur zal hij samen met zijn Pieten een wandeling maken langs de verschillende winkels in de stad.

Geen incidenten

In Nederland staat de aankomst van de Sint en zijn zwarte pieten al enkele jaren synoniem voor betogingen en geweld. Ook dit weekend bestaat bij onze Noorderburen de vrees dat het tot confrontaties komt tussen voor- en tegenstanders van de zwarte pieten-traditie. Geen enkele wanklank echter in Vilvoorde waar iedereen de pieten hartelijk verwelkomde. Opvallend ook. De pieten waren nog echte zwarte pieten. Geen blauwe pieten of roetpieten maar zwarte pieten met opvallende oorbellen. Geen haan die er om kraaide. Het feest is in Vilvoorde nog steeds een feest dat gedomineerd wordt door de kinderen en niet door ruziënde volwassenen.

Populairste

Det de Heilige man nog steeds de populairste senior onder de kinderen is was heel duidelijk. “We hebben hem zelfs twee keer gezien!”, kraaien Miel en Shana uit van de pret, “en binnenkort komt hij naar ons thuis de cadeautjes brengen. We hebben een autobaan gevraagd!” Quinten mocht zelf op de scooter van Zwarte Piet zitten. “Ik had geen schrik hoor. Ik ben heel blij dat ik de sint heb mogen zien. Voor de boot waren we wel te laat. Ik weet zelfs niet wat ik allemaal gevraagd heb. Het is zoveel!”