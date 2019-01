Sikhtempel mag na twee jaar opnieuw open Raad van State vernietigt sluitingsbevel dat al opgeheven was door burgemeester Bonte DBS

09 januari 2019

17u18 0 Vilvoorde De Sikhtempel in de Lange Molenstraat mag na twee jaar opnieuw de deuren openen. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) liet de tempel in 2016 sluiten na een zware vechtpartij. De poging om een heropening te forceren via een spoedprocedure bij de Raad van State mislukte maar ten gronde halen de Sikhs nu wel hun slag thuis. Volgens Bonte zijn de problemen al langer van de baan en was het besluit tot sluiting zelfs al sinds september opgeheven. De tempel blijft voorlopig wel nog dicht omdat er nog aanpassingen voor de brandveiligheid moeten gebeuren.

De Sikhtempel in de Lange Molensstraat werd begin september 2016 voor onbepaalde duur gesloten. Aanleiding was de rivaliteit tussen een aantal clans, waardoor de veiligheid er niet langer gegarandeerd was. Kort voordien liep een dispuut er immers helemaal uit de hand en moest de politie massaal tussenkomen.

“Ik heb deze ingrijpende beslissing wel moeten nemen, omdat er slachtoffers dreigden te vallen”, legde Bonte destijds uit. Hij wilde ook dat er ook duidelijkheid komt over wie het voor het zeggen heeft in de tempel. “Ik heb met alle partijen gesproken, maar zij beschuldigen elkaar van de ergste dingen. Uit de gesprekken kan ik ook opmaken dat het gevaar op escalatie reëel is en dat er nieuw geweld dreigt. Niemand sluit uit dat er op een gegeven moment een wapen wordt getrokken of een steekpartij plaatsvindt. Dat risico wil ik niet nemen.”

Een van de betrokken clans trok daarbij naar de Raad van State. Ze wilden met een spoedprocedure de tempel toch opnieuw laten openen maar vingen bot. Ten gronde halen ze nu dus toch hun gelijk.

Volgens Bonte is die uitspraak intussen al achterhaald. “Ik heb het sluitingsverbod al in september opgeheven. Wij hebben intussen meermaals overleg gepleegd met de Sikh-gemeenschap en duidelijke afspraken gemaakt, onder meer over wie precies de verantwoordelijkheid draagt. De andere problemen zijn van de baan.”

De tempel mag al beheert worden maar voorlopig zijn nog geen activiteiten toegelaten. “Er moeten nog een aantal kleine verbouwingswerken plaatsvinden en ook een aanpassing voor een nooduitgang. Men is daar mee bezig. Als de brandweer daarna zijn fiat geeft, kan de tempel opnieuw de deuren openen .”

In het najaar van 2014 werd de tempel op burgemeestersbevel ook al eens twee maanden gesloten nadat zo’n tien illegalen in de buurt werden opgepakt. Toen kwam aan het licht dat een crimineel netwerk van mensensmokkelaars de tempel gebruikte als verstopplaats voor Indische sans-papiers.

In Vilvoorde wonen hooguit een paar tientallen Sikhs, maar door zijn centrale ligging komen er honderden Sikhs van heinde en ver bidden in de tempel.