Serre verdwenen uit loodstuin 23 januari 2018

02u26 0

Vzw Zennelab, dat in opdracht van de stad, het stadsvernieuwingsproject moet helpen integreren bij de huidige en nieuwe bewoners van de kanaalzone is op zoek naar... haar serre. Die werd namelijk gestolen uit de loodstuin. "We hebben die samen met de kinderen gemaakt in het kader van ons moestuinproject", vertelt Isolde Vandemoortele. "Ze heeft hier gestaan van de zomer tot Kerstmis. Sindsdien is ze verdwenen. Meer nog: we hebben helemaal niets meer van teruggevonden. Nochtans ging het om een stevige constructie op basis van houten latjes en plastic. Er waren ook gaten in aangebracht. We sluiten dan ook uit dat ze gewoon is weggevlogen tijdens de storm. Bedoeling was om er vanaf maart volop groenten in te planten. Hopelijk komt ze nog terecht..." Wie meer weet kan contact opnemen met vzw Zennelab via 0492/72.13.07.





(DBS)