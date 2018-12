Scouts leggen eerste steen van langverwachte nieuwe lokalen Robby Dierickx

02 december 2018

De Scouts en Gidsen van Vilvoorde hebben zondagmiddag de symbolische eerste steen van hun nieuwe lokalen langs de Fresiaweg gelegd. De nieuwe lokalen zijn broodnodig, want de jeugdbeweging moet haar huidig onderkomen in de Verbindingsstraat binnenkort verlaten.

Midden oktober werd het oude schoolgebouw in de wijk Faubourg afgebroken en nu hebben de leden van de Scouts en Gidsen de eerste steen van hun nieuwe lokalen gelegd. Alle takken konden een handdruk zetten in de betonnen stenen die als aandenken verwerkt zullen worden in het nieuwe gebouw. De buurtbewoners werden uitgenodigd om de eerstesteenlegging mee te maken. Om de hinder voor de buurt tijdens de werken te beperken, verhoogt de jeugdbeweging haar communicatie naar de omwonenden toe.

Voor de Scouts en Gidsen zijn de nieuwe lokalen een must, want vier jaar geleden kregen ze plots te horen dat ze uit hun lokalen in de Verbindingsstraat moesten. De stad besliste daarop om samen met de scouts aan een oplossing te werken. Die werd gevonden in de wijk Faubourg. Binnen enkele maanden kunnen de leden gebruik maken van hun nieuwe lokalen.