Schoonheidsinstituut doet het met suiker DBS

20 maart 2019

19u04 0 Vilvoorde Schoonheidsinstituut Pura Belleza Yaiza uit Koningslo heeft een ‘100% suikersalon-award’ gekregen uit handen van Hilde Laenen, die de producten in België verdeelt.

“Deze award ontvangen enkel professionele schoonheidsspecialistes die voor producten kiezen en 100% in suikerontharing geloven in plaats van te kiezen voor het traditionele harsen.” In totaal zijn er zo’n 140 suikersalons in België.

Zaakvoerster Yaiza Onnockx was maar wat fier met haar award. “De reacties van de klanten in ons salon zijn zo positief op de suikerbehandeling dat we niet lang getwijfeld hebben om enkel nog met suiker te ontharen” zegt Yaiza. “Suikerontharing is een zachte, veilige en effectieve methode om alle delen van het lichaam te ontharen met 100% natuurlijke producten. Klanten ervaren minder pijn, hebben minder last van ingegroeide haartjes, irritaties en allergieën. Bovendien hebben ze na een behandeling met suiker een zijdezachte huid. Voor ons is het duidelijk: we do it sweet (lacht).”