Scholen krijgen geld voor creatief project DBS

15 februari 2019

15u29 0 Vilvoorde Twee Vilvoordse scholen krijgen subsidies van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van hun creatief project.

Go! Technische Atheneum Campus De Brug ontvangt 1.745 euro voor zijn ‘Afrikastoet’, gemeentelijke Basisschool De Doening 1.407 euro voor hun Audiovisueel Klasproject Animatiefilm’.

Het kabinet van minister van onderwijs Hilde Crevits maakt in totaal zo’n 340.000 euro vrij voor creatieve projecten in Vlaamse scholen. In heel Vlaanderen gaat het om 183 scholen, 25 daarvan komen uit Vlaams-Brabant. Die strijken in het totaal bijna 50.000 euro op voor hun projecten om jongeren met kunst en cultuur te laten kennis maken. “Deze projecten stimuleren de brede ontwikkeling van elke leerling en laten toe dat elke jongere, ongeacht de thuissituatie of sociaaleconomische achtergrond kan genieten van cultuur”, aldus Crevits.