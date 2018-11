Schepenen kunnen burgemeestersvoordracht Bonte niet tekenen Vertrouwen helemaal zoek nu blijkt dat handtekeningen Open Vld’ers al op akte voor De Ro staan Dimitri Berlanger

27 november 2018

14u56 2 Vilvoorde De cohesie in het nieuwe bestuur wordt opnieuw danig op de proef gesteld. Nu komt plots aan het licht dat de drie Open Vld-schepenen de burgemeestersakte van Bonte niet kunnen tekenen omdat ze samen met N-VA al een voordrachtsakte voor De Ro hadden ondertekend. N-VA werd er uiteindelijk afgereden maar nu dit aan de oppervlakte komt, is het op zijn minst pijnlijk voor Open Vld. Op het eerste gezicht lijkt het niet meteen grote politieke gevolgen te hebben – de akte van Bonte is door voldoende verkozenen ondertekend – maar het vertrouwen is duidelijk geschonden. “Ik wil absolute duidelijkheid”, aldus Bonte.

Het nieuwe bestuur is na weken geruzie over het al dan niet aan boord hijsen van Groen in het college nog maar pas officieel voorgesteld, of er doemt al een nieuwe splijtzwam op. De Open Vld-schepenen Jo De Ro, Didier Cortois en Katrien Vaes kunnen namelijk de voordrachtsakte van burgemeester Hans Bonte niet tekenen.

Reden? Ze hebben - zelfs al voor de verkiezingen - een voordrachtsakte voor De Ro als burgemeester ondertekend met N-VA. Met die akte is voor de goede orde niets gebeurd maar de drie kunnen het niet riskeren om nog onder een tweede akte hun handtekening te zetten. Als de gesigneerde akte van De Ro ooit in ‘verkeerde handen’ zou vallen, zou dit betekenen dat de Open Vld’ers naar hun schepenambt kunnen fluiten. Het overkwam verschillende verkozenen van Sp.a-Groen-Leef en Open Vld nog bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Zaventem. Ook zij hadden een dubbele akte ondertekend.

Een en ander bevestigt alvast de algemeen gangbare these dat Open Vld en N-VA hun lot min of meer aan elkaar hadden verbonden voor de verkiezingen, hoewel dat - zoals gebleken - een rekbaar begrip is in de politiek. Bronnen maken ook gewag van het feit dat N-VA voelde dat ze op de wip zaten op de vooravond van de verkiezingen. Open Vld, dat er nooit een geheim van had gemaakt dat het goed had samengewerkt met de schepenen Jan Anciaux en Viviane Schaessens, wilde de partij met de akte tegemoet komen. “Een belangrijke ‘menselijke’ overweging om hen gerust te stellen”, omschrijft een insider het vreemd genoeg.

De wonderen zijn dus de politiek nog niet uit. Open Vld wil zelf niet veel woorden aan de zaak vuilmaken. “Het is tijd om de bladzijde om te slaan en vanaf nu werk te maken van de toekomst”, zegt Jo De Ro. “Er zijn ook heel veel lelijke dingen gezegd tijdens de onderhandelingen, maar het heeft geen zin om oude koeien uit de gracht te blijven halen. We hebben veel plannen en vooral veel goesting om er met deze ploeg in te vliegen.”

Ik denk niet dat er een burgemeester in het land is die in dezelfde situatie zit als ik. Er zijn dus drie schepenen die zich te goed voelen om mijn akte te tekenen of het gewoon niet willen of kunnen Hans Bonte

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) denkt er lichtjes anders over. Hij is duidelijk in zijn wiek geschoten. “Ik denk niet dat er een burgemeester in het land is die in dezelfde situatie zit als ik. Er zijn dus drie schepenen die zich te goed voelen om mijn akte te tekenen of het gewoon niet willen of kunnen. Ik hoor allerlei cowboyverhalen, maar ik wil hierover deze week nog absolute duidelijkheid krijgen. Want onze verkozenen moeten wel de schepenen voordragen maar die gaan dat dan niet doen voor de burgemeester... Dit is op zijn zachtst gezegd niet bevorderlijk voor het vertrouwen en moet wat mij betreft helemaal uitgeklaard worden.”

Of de vier aktes — burgemeester, schepenen, voorzitter sociaal comité en voorzitter gemeenteraad — al zijn neergelegd, wilde Bonte niet bevestigen maar vermoedelijk is dat niet het geval.