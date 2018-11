Schepen Serkeyn heeft koffer na drie weken terug DBS

18 november 2018

17u29 0 Vilvoorde Schepen Johan Serkeyn heeft zijn koffer terug sinds vrijdagavond.

Dat is drie weken nadat hij op 25 oktober met zijn vrouw naar Valencia zou vertrekken. De staking bij Aviapartner gooide echter roet in het eten en de trip viel helemaal in het water. Pas vorige week nam de bagage-afhandelaar contact op voor meer details over de koffer, die Serkeyn deze zomer speciaal voor zijn huwelijksverjaardag had gekocht. Daarna bleek dat de valies wél de reis naar Valencia had gemaakt. Vrijdagavond werd de koffer uiteindelijk toch intact thuis bij de Serkeyns afgeleverd.