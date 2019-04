Schepen Peter Van Kemseke derde op Europese CD&V-lijst DBS

09 april 2019

14u14 0 Vilvoorde De Vilvoordse schepen voor klimaat, wonen, digitalisering en toerisme Peter Van Kemseke (CD&V) krijgt met de derde zetel op de Europese lijst een zware strijdplaats toegewezen.

De lijst wordt getrokken door Vice-Premier Kris Peeters. Bij de vorige Europese verkiezingen, in 2014, greep CD&V, toen met gewezen minister van Buitenlandse Zaken en Financiën Steven Vanackere, nipt naast die derde zetel.

Europa is voor Van Kemseke een logische keuze. Als diplomaat werkte hij geruime tijd in de Europese instellingen. Hij was een tijdlang de rechterhand van Europees president Herman Van Rompuy, en nadien verhuisde hij naar de vice-voorzitter van de Europese Commissie. Die laatste functie gaf hij eind vorig jaar op om schepen te worden in Vilvoorde. Hij schreef ook enkele boeken over diplomatie en Europa, en doceert Europees beleid aan de KU Leuven.

Volgens Van Kemseke zou het binnenhalen van de derde zetel geen impact hebben op zijn lokaal Vilvoords mandaat. “Ik zou alleen misschien nog iets beter geplaatst zijn om ervoor te zorgen dat Europese wetgeving altijd rekening houdt met wat haalbaar is en nodig is voor lokale besturen én om meer Europese middelen naar onze regio te halen. De meeste vergaderingen zijn trouwens in Brussel, op 3 à 4 dagen Straatsburg per jaar na.”

Van Kemseke maakt sowieso ook, zoals al eerder bekend, in de loop van volgend jaar als schepen plaats voor Tine Paredis, één van de vier verkozen CD&V-jongeren.