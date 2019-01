Schepen De Ro breekt enkel bij ongelukkige val Open Vld’er ziet jaarlijkse familievakantie naar de sneeuw brutaal afgebroken door ijsplek Dimitri Berlanger

07 januari 2019

19u20 0 Vilvoorde Schepen Jo De Ro is het nieuwe jaar in mineur gestart. Hij heeft zijn enkel gebroken op skiverlof in Oostenrijk en ligt in het gips voor zes weken. “Ik wou dat ik een spectaculair verhaal kon vertellen van een zware val terwijl ik aan 100 km/u de piste afsjeesde. Helaas ben ik stomweg uitgeschoven op een ijsplek op de parking...” De Ro moet zich voorlopig behelpen met een rolstoel en krukken.

De oude en nieuwe schepen van Onderwijs en Financiën trok er in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar traditiegetrouw een weekje met de familie op uit naar de sneeuw. “Vanaf mijn eigen kindertijd gaan we met kerstmis naar Ramsau am Dachstein in Oostenrijk”, vertelt De Ro. Een gezellig dorp dat sterk verbonden is met België. Het zijn namelijk Belgische scholen die vanaf jaren ‘70 dit dorp ontdekten voor de sneeuwklassen en zo zijn wij er ook terechtgekomen. Mijn ouders waren leerkrachten. Het is trouwens ook het dorp waar de stedelijke scholen van Vilvoorde elk jaar heen gaan.”

Maar dit jaar draaide het welgekomen uitje na een toch wel turbulente politieke periode slecht uit voor De Ro. De traditionele familievakantie werd halfweg brutaal onderbroken. “Het was een heel stom accident na een lange skidag”, legt hij uit. “Er lag een grote ijsplek op de parking. Met mijn handen vol ski’s gleed ik uit. Mijn linkervoet zat vast maar de rest van mijn lichaam bewoog wel: een luide krak en een helse pijnscheut was het gevolg. Het licht ging ook even helemaal uit.”

Het verdict valt dan ook dik tegen: De Ro liep een spiraalbreuk aan de linkerenkel op. “Het komt mij te staan op zes weken gips. Ik mag ook helemaal niet op de enkel steunen dus moet ik mij behelpen met krukken en een rolstoel. Het ongeval gebeurde halfweg de vakantie, op de donderdag voor Nieuwjaar. Ik heb dan nog zowel vrijdag als zaterdag ter plekke in mijn bed doorgebracht. Alle boeken die ik had meegebracht waren wel uit... Op zondag ben ik dan met een gipsvlucht gerepatrieerd.”

Intussen probeert De Ro zo goed en zo kwaad mogelijk zijn plan te trekken, weliswaar met de nodige hulp van vrienden en familie. “De pijn valt mee maar het is moeilijk om zo van anderen afhankelijk te zijn. Zeker als je gewoon bent om zelf alles in handen te hebben, is dat best confronterend (lacht).”

“Zaterdag heb ik mijn eerste huwelijk voltrokken in deze ‘toestand’. Het was een beetje anders dan anders, maar het lukte toch nog. Zondag ben ik dan naar de Nieuwjaarsreceptie voor de bevolking gegaan op de Grote Markt en ook dat is wel losgelopen. Vanavond is er dan nog de installatie van de gemeenteraad... Toch zal ik het de komende periode kalmer aan moeten doen. Mijn been moet voldoende rusten en dus zullen de komende weken er geen dagen van 10 of 12 uur geklopt moeten worden. Daarna wacht mij nog wel een hele revalidatie want achillespees en kuit zullen na die lange gipsperiode terug moeten aangesterkt worden.”