Samana vraagt mantelzorgpremie 04 juli 2018

02u46 0

Samana, de organisatie die zich inzet voor chronische zieken en mantelzorgers, heeft actie gevoerd voor het begin van de voorbije gemeenteraad. Vilvoorde is immers een van de weinige gemeenten in onze streek die geen mantelzorgpremie heeft. Een mantelzorger zet zich vrijwillig in voor een familielid, een vriend of een zieke buur. "Zij verdienen waardering en een kleine toelage kan daarbij helpen", zegt CD&V-fractieleider Peter Van Kemseke die het punt op de agenda plaatste. Het stadsbestuur lijkt echter niet meteen voor het idee gewonnen. "De mantelzorgpremie is jaren geleden afgeschaft omdat er teveel geld ging naar de mutualiteiten en Vilvoorde heeft al een thuiszorgpremie die daarmee deels overlapt", luidde de repliek. (DBS)