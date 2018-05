Rusthuisbedden OCMW krijgen nieuw leven in Congo 03 mei 2018

02u29 1 Vilvoorde Het OCMW schenkt 120 oude rusthuisbedden aan een Congolese ngo. Woonzorgcentrum Filfurdo is vorig jaar in gebruik genomen en de bewoners hebben er ook gloednieuwe meubels gekregen. Daarom besliste het OCMW om voor de oude bedden van het oude rusthuis Ter Linde een mooi alternatief te zoeken.

De bedden werden vrijdagnamiddag ingeladen in grote trucks. "De nieuwbouw voorziet de bewoners van alle comfort", zegt OCMW-voorzitter Jan Anciaux. "Dat betekent onder meer dat alle bewoners een nieuw bed kregen. De oude bedden dateren van de jaren '80 en pasten niet in het nieuwbouwconcept."





De bedden hadden hun beste tijd gehad en hier en daar zijn er wat kleine mankementen. "Maar we wilden niet dat ze op het schroot zouden belanden. Daarom hebben we gezocht naar een organisatie die ze kon gebruiken. Het gaat niet alleen om bedden, maar ook om zetels, tafels, voetbanken en nachtkastjes."





Dankzij Kato Nzuzi Mananga, een medewerker van het OCMW, kwam de stad in contact met de Brusselse pater Rigobert Ngamayama, die op zijn beurt verbonden is met de ngo Aide Belgique Congo (vzw Aibelco). "Het materiaal wordt geschonken aan vzw Aibelco om een ziekenhuis, rustoord en een weeshuis te voorzien van degelijk meubilair. Deze zijn gelegen in Kinshasa. In Congo wordt op geen enkele manier subsidies verleend aan zorginstellingen. Dat maakt dat er een grote nood is aan degelijk materiaal."





De goederen worden in de maanden juli en augustus verscheept naar Kinshasa. (DBS)