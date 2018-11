Rusthuis opent deuren op voormalige Ça-Va Seulsite Residentie Beaulieu op Schaarbeeklei voorziet in 76 kamers en 23 assistentiewoningen DBS

22 november 2018

16u45 3 Vilvoorde Op de Schaarbeeklei heeft met ‘Beaulieu’ een nieuwe seniorenresidentie de deuren geopend. Er zijn 76 kamers in de woonzorg en ook 23 assistentiewoningen. Naast de uitgebreide infrastructuur en hogere comfort is er ook een nieuwe aanpak en filosofie. Er zit ook nog een stukje Vilvoords industrieverleden aan vast. De site Beaulieu staat namelijk op de plek waar de bekende Ça-Va Seulfabriek stond die ooit over heel wereld gekend was voor zijn onderhoudsmiddelen.

350 aanwezigen waren van de partij bij de inhuldiging van de Residentie Beaulieu. Het gaat om een nieuwbouwproject dat volledig is aangepast aan de noden van de senioren. In totaal waren er 350 aanwezigen. Fatima Lamarti, schepen voor sociale zaken en gelijke kansen, knipte het lintje door. Dat deed ze samen met de oudste en jongste bewoner van de residentie.

Volgens de uitbaters staat ‘Residentie Beaulieu’ voor “een nieuwe generatie woonzorg”. Er zijn 76 ‘gewone’ kamers waarvan 16 met verhoogd toezicht. Daarnaast kunnen mensen die nog zelfstandig willen zijn terecht in 23 assistentiewoningen. Zij kunnen uiteraard op vraag de nodige zorg en ondersteuning bekomen.

Naast de uitgebreide infrastructuur en hogere comfort wordt ook een nieuwe aanpak en filosofie gehanteerd. “Kwetsbaarheid bij senioren is geen momentopname, maar een proces waarin een opeenstapeling van factoren leidt tot tijdelijke of chronische kwetsbaarheid”, zegt directeur Frieda Verhoeven. “Vanuit een kwalitatieve verkenning gaan de noden en wensen van het fysieke, het psychische en het sociale opgenomen worden in een persoonlijk zorgplan.”

Daarnaast wordt ook gewerkt rond expertises zoals diabetes, voedselintoleranties, slikproblemen, revalidatie of re-adaptatie, dagelijkse zingeving en zelfredzaamheid.

Bedoeling is uiteraard dat de bewoners zich snel thuis voelen in ‘Residentie Beaulieu’. “Een open deur, gelukkige residenten, gemoedsrust voor de kinderen door administratieve ondersteuning en een efficiënte zorg-ondersteuning zijn dan ook de prioriteiten. Bij ons zijn er geen patiënten maar residenten. Deze filosofie trekken we door in alles wat we doen. En ja, we geven ze inspraak in onze dagelijkse werking. En we zien dat dit werkt want onze Residentie loopt snel vol omdat gelukkige residenten hun vrienden overhalen de stap te zetten.”

Beaulieu bevindt zich waar ooit de Ça-Va Seul-fabriek stond. Zeventig jaar lang werden er aan de Schaarbeeklei schoonmaakproducten gemaakt met de schoensmeer als paradepaardje. De art-decogetinte gebouwen werden uiteindelijk gesloopt in 2001.

Net zoals Renault en Delacre was Ça-Va Seul jarenlang een van de industriële boegbeelden van Vilvoorde. En net als die andere twee ging het onherroepelijk dicht, zij het met veel minder sociale strijd.

Residentie Beaulieu is gevestigd op de Schaarbeeklei 222, Vilvoorde. Iedereen kan vrijblijvend een rondleiding aanvragen op het nummer 02/363.21.00.