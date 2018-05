Rode Kruis reikt brevetten uit 25 mei 2018

Rode Kruis-Vilvoorde heeft 17 Eerste Hulpbrevetten mogen uitreiken. Op 15 januari ging de jaarlijkse EHBO cursus "Helper" van start in het Rode Kruislokaal. De cursus bestaat uit 2 delen van elk 4 avonden van 2 lesuren, goed voor 24 uren onderricht. Het eerste deel EHBO handelt over de benadering van een ongevalssituatie, het onderzoek van het slachtoffer, het alarmeren van de hulpdiensten en het uitvoeren van de levensreddende eerste hulp-technieken zoals de mond-op- mond beademing, de hartmassage, het gebruik van een AED toestel, en het stelpen van ernstige bloedingen. In het aansluitende tweede deel "Helper" leren de cursisten hoe de minder levensbedreigende letsels, zoals brandwonden, breuken, verstuikingen en wondjes op een gepaste wijze moeten verzorgd worden. De cursus startte met 19 deelnemers. Eén deelnemer koos ervoor om geen eindproef af te leggen en een tweede deelnemer had de technieken spijtig genoeg onvoldoende onder de knie om te kunnen slagen.





