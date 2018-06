Rode Duivel vs. rode burgemeester CARRASCO HULDIGT PADELVELDEN IN MET NEDERLAAG VOOR BONTE DIMITRI BERLANGER

13 juni 2018

03u03 0 Vilvoorde Nog één dag had ie op Belgische bodem, en die heeft Yannick Carrasco gebruikt om een spelletje padel - een mix tussen squash en tennis - in thuisbasis Vilvoorde te spelen. De stad heeft in sportstadion Drie Fonteinen twee terreinen aangelegd, en die kwam de Rode Duivel op vraag van burgemeester Bonte inhuldigen.

Op de vooravond van het vertrek richting Rusland nog even een potje padel met de burgemeester, terwijl vrouw Noémie en broer Milan toekijken? Yannick Carrasco mocht je het wel vragen. Hoewel hij naar eigen zeggen nog nooit padel gespeeld had en zelfs de regels niet echt kende, wist hij zich toch aardig te weren tegen Hans Bonte. Twee korte sets had hij nodig om aan het langste eind te trekken. "Een fijne ervaring", aldus de goedgeluimde Rode Duivel. "Ik was in Madrid al eens van plan om een spelletje padel te spelen, maar een kleine blessure gooide toen roet in het eten. Zelf kan ik beter pingpongen dan tennis spelen, maar het ging wel. En ook de burgemeester kon er wel wat van."





Carrasco tekende overigens present op vraag van Bonte, met wie hij goed bevriend is. "Ik doe dit met plezier, want het is een mooi initiatief. Als het maar kan helpen om de jeugd weg te halen van de computer of de gsm. Nu ga ik eerst wel nog wat genieten met mijn vrouw, voor het vertrek morgenvroeg naar Rusland."





Revanche!

Bonte zelf nam zijn verlies - twee keer 10-6 - sportief op. "Yannick is een sportman en wil altijd winnen. Ik ben zelf een beginnende padelspeler. Na de wereldbeker staat er sowieso een revanche gepland. (lacht)"





Al vijftig spelers

Padel is in Vlaanderen aan een forse opmars bezig. "De sport komt overgewaaid uit Latijns-Amerika en Spanje", aldus Bonte. "We willen nu ook zoveel mogelijk Vilvoordenaars de kans geven om de sport te beoefenen." En daarom werd 150.000 euro geïnvesteerd in de aanleg van twee terreinen in sportstadion Drie Fonteinen. Voor de uitbating wordt samengewerkt met Padel1800, een vereniging van Vilvoordse padelspelers. "We spelen al zo'n twee jaar met een man of zes uit het Vilvoordse", zegt Nick De Greef van Padel1800. "Net voor de hype begon, dus. Midden mei zijn we hier in Vilvoorde gestart. We hebben een maand lang gratis initiatielessen gegeven en de interesse is groot. Intussen hebben al een vijftigtal mensen zich ingeschreven. We zitten qua capaciteit wel beperkt tot zowat 120 leden gezien we slechts over twee velden beschikken. Wij zijn allemaal eigenlijk tennissers, maar de basisslagen van padel zijn eenvoudiger. Dat maakt dat het ook laagdrempeliger is. De pure 'fun-factor' is dus groter."