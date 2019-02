Rivalen vechten tot bloedens toe WHW

22 februari 2019

13u19 0 Vilvoorde Een twintiger uit Vilvoorde riskeert een celstraf van 6 maanden met uitstel voor twee feiten van partnergeweld en een vechtpartij met de ex van zijn vriendin.

Op 3 april 2017 kwam het tot een stevige vechtpartij voor het appartement van de ex van S.D. Deze kwam hun gemeenschappelijk kind ophalen maar wilde in één adem de nieuwe vriend van zijn ex een lesje leren. Hij had immers gehoord dat deze zich al meermaals agressief had gedragen tegenover zijn ex. Uiteindelijk gingen de twee voor het appartement tot bloedens toe op de vuist. Om deze reden werd voor S.D. een celstraf van 2 maanden met uitstel gevorderd. Zijn rivaal J.V. riskeert 6 maanden met probatie-uitstel. De vermoedens van S.D. bleken immers correct. V. had zich minstens twee keer vergrepen aan zijn vriendin. Daarom vraagt het parket dat de man een cursus agressiebeheersing volgt. Uitspraak op 28 maart.