Ringtrambustracé toch nog ter discussie Open Vld niet te spreken over feit dat scenario Stationlei ‘door de strot wordt geramd’ Dimitri Berlanger

25 januari 2019

15u46 0 Vilvoorde Het laatste woord over het ringtrambustracé, voorzien langs de Stationlei, is dan toch nog niet gezegd. Meerderheidspartij Open Vld vindt het niet kunnen dat dit scenario ‘door de strot’ wordt geramd van de stad door De Werkvennootschap. “Vilvoorde heeft 1,5 jaar tijd gehad om bezwaar te uiten”, klinkt het daar. Intussen is de bouwvergunning ingediend en kan Vilvoorde enkel nog een advies verlenen.

In het voorjaar van 2020 starten in het centrum van Vilvoorde de werken voor de aanleg van een bedding voor de ringtrambus, die de Heizel verbindt met Brussels Airport. Hierbij zullen op het Heldenplein, waar verschillende drukke verkeersstromen samenkomen, de rotondes verdwijnen en plaats maken voor kruispunten met intelligente verkeerslichten. “Niet alleen de files zullen daardoor verminderen, ook het comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruiker zullen dankzij deze herinrichting opmerkelijk verhogen”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap.

Eigen bedding

Nog dit voorjaar zullen de eerste hybride trambussen van 24 meter lang rijden. “Op enkele plekken van dit tracé zullen de komende jaren werken worden uitgevoerd om de trambus in een eigen bedding te laten rijden. Zo wordt om een vlotte doorstroming van de ringtrambus te verzekeren de Stationlei éénrichting voor het autoverkeer van het station naar het Heldenplein en krijgt de trambus vrije busbanen in beide richtingen.”

Althans, daar gaat De Werkvennootschap vanuit. Voor meerderheidspartij Open Vld is het minder evident. “Het college heeft hierover nog geen officiële beslissing genomen en toch doet men alsof het al een vaststaand feit is”, zegt schepen Jo De Ro. “Dit scenario moet niet zomaar door onze strot geramd worden. Het moet goed zitten qua idee en draagvlak.” Dat burgemeester Hans Bonte (sp.a) in december ook al in die zin communiceerde, is voor de liberalen minder een breekpunt.

De Vilvoorde liberalen interpelleren maandag hoe dan ook de gemeenteraad met de vraag ‘waartoe de gemeenteraadscommissie van 5 februari over het onderwerp dan nog dient, als het al allemaal beslist is’.

Alleen nog advies geven

Bij De Werkvennootschap is men verbaasd. “Men heeft 1,5 jaar tijd gehad om bezwaren in te dienen of om zelf onderzoek te voeren. We hebben zowel in de projectnota van augustus 2017 als in de daaruit voortvloeiende samenwerkingsovereenkomst van maart 2018 altijd het scenario van de Stationlei met enkelrichting aangehaald. Tot eind vorig jaar was er tijd om bezwaren in te dienen. In november 2018 zijn we ook nog eens naar het college gekomen met een eindrapport van de alternatieve studies. Daar is toen enkel akte van genomen. Wij hebben nu de bouwaanvraag ingediend en zullen in het kader van het nu lopende openbaar onderzoek op 5 februari op de Vilvoordse mobiliteitscommissie nog eens toelichting komen geven. Vilvoorde heeft namelijk nog een advies te geven aan de Vlaamse overheid. Zo zit de vork echt in de steel.”

Volgens Struyf bleef de Stationlei van alle scenario’s als enige overeind als het erop aan kwam om het verkeer in Vilvoorde centrum niet in de knoop te laten draaien. “Ook zouden in de andere scenario’s nog meer parkeerplaatsen sneuvelen dan nu het geval is.”

De werken in Vilvoorde starten in het voorjaar van 2020 en zullen twee jaar duren.