Residentie Riverpark officieel geopend 02 februari 2018

02u39 0 Vilvoorde De Residentie Riverpark, goed voor liefst 74 assistentiewoningen, is gisteren officieel geopend. Het project moet een antwoord bieden op het tekort aan assistentiewoningen in Vilvoorde.

De werkzaamheden voor Residentie Riverpark werden aangevat in september 2015 en is een realisatie van Senior Invest. Met OVAM als partner werd de oude en vervuilde Sibelgas site gesaneerd en getransformeerd naar een hedendaags gebouw met ruime assistentiewoningen voor 65-plussers.





Riverpark voldoet aan de huidige bouw- en exploitatienormen voor erkende assistentiewoningen. De uitbating gebeurt door dienstverlener Time for Quality, gespecialiseerd in woonprojecten met diensten voor senioren.





"Wij leggen de klemtoon op 'beleven'", legt Lieven Baert van Time for Quality uit. "Dit vertaalt zich in onze concepten rond wonen, lifestyle, dienstverlening en gezondheid. Zo zijn we recent gestart met wekelijkse bewegingssessies onder begeleiding van een physical coach in al onze residenties. Als exploitatiepartner beheren we onze residenties volgens het principe van het 'levensbestendig wonen'. Dat wil zeggen dat we de zorg- en dienstverlening aanpassen naargelang de behoeften van de resident." Riverpark biedt dan ook een all-in concept met restaurant, bar met lounge, kiné/fitness, wasserette en ondergronds parkeren.





Riverpark maakt ook deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'Watersite' en vormt als het ware een poort tussen het centrum en 'Watersite'. Dankzij deze topligging kan je er rustig wonen aan het water, omgeven door groen maar tegelijk ook in het stadscentrum. (DBS)