Renovatieproject moet Broek reïncarneren BEWONERS KRIJGEN LENING TOT 30.000 EURO OM WONING OP TE KNAPPEN DIMITRI BERLANGER

09 mei 2018

02u48 0 Vilvoorde Wie zijn woning in de oude arbeiderswijk Broek wil renoveren, krijgt een steuntje in de rug. Eigenaars kunnen een lening tot 30.000 euro krijgen die pas bij een verkoop terugbetaald moet worden. De stad en de provincie willen de kern van de wijk Broek zo opwaarderen.

Broek grenst aan het stadsvernieuwingsgebied aan het kanaal waar intussen heel wat hippe lofts zijn verrezen en ook attractiepolen als cultuurcentrum de Kruitfabriek en bedrijven als Woestijnvis huizen. Om zeker te zijn dat ook de oorspronkelijke oude arbeiderswijk de boot niet mist, wordt een ambitieus renovatieproject gelanceerd.





Gratis advies

Eigenaars die interesse hebben om hun woning op te knappen of zelfs te renoveren, krijgen gratis deskundig advies. Ook financieel wordt de nodige ondersteuning voorzien. Zo betaalt de stad met steun van het Vlaams Gewest 75% van de kosten van renovatie aan de gevel terug, tot een maximum van 7.500 euro.





Voor eigenaars met onvoldoende budget om de woning te renoveren of voor wie een lening geen haalbare oplossing is, wordt er samen gezocht naar budget om de woning op een kwaliteitsvolle en energiezuinige manier te renoveren. In sommige gevallen wordt er door de provincie een budget tot 30.000 euro beschikbaar gesteld dat pas terugbetaald moet worden als de woning van eigenaar wijzigt.





Woonspecialist

Samenlevingsopbouw, de provincie en 3WPlus helpen eigenaars bij het invullen van het inschrijvingsformulier en bekijken samen de woning en de juiste documenten. "Wanneer je in aanmerking komt, zal onze woonspecialist inschatten welke werken er noodzakelijk zijn om de gevel en de woning te verbouwen", legt Isolde Van Remoortele van Samenlevingsopbouw uit. "Zij berekenen hoeveel de werken zullen kosten. We helpen je bij iedere stap van de verbouwing, vanaf het zoeken naar een aannemer tot de betalingen. We zoeken ook naar premies die je kan krijgen."





Het project 'Broek renoveert!' werd gisteren gelanceerd in de Harensesteenweg 174. De komende weken worden verschillende buurtbabbels georganiseerd waar bewoners de adviseurs kunnen ontmoeten.





Aantrekkelijk woongebied

"Met deze actie willen we erover waken dat ook de oude kern van de wijk Broek mee opgewaardeerd wordt en zijn aansluiting niet verliest met de evolutie van Watersite", zegt burgemeester Hans Bonte. "Samen met investeringen in de publieke ruimte en de bouw van een nieuw woonzorgcentrum Filfurdo willen we door de gezinnen te ondersteunen van deze oude arbeiderswijk een aantrekkelijk woongebied maken dichtbij het water."