Renovatie station op goede spoor GRAAFWERKEN VOOR REIZIGERSTUNNEL OP KRUISSNELHEID DIMITRI BERLANGER

15 februari 2018

02u36 0 Vilvoorde De werken lijken oneindig lang te duren, maar de grootste ingrepen aan het aftandse station van Vilvoorde zouden binnen twee jaar klaar moeten zijn. Tegen dan zullen de reizigers gebruik kunnen maken van een nieuwe tunnel, roltrappen en liften. De totale afwerking zou nog zo'n 5 jaar duren. De ministerraad heeft zopas ook de investering van 2,8 miljoen euro voor dit jaar goedgekeurd.

De renovatie van het tot op de draad versleten station uit 1865 begint eindelijk toch op stoom te komen. Burgemeester Hans Bonte (sp.a), die in het verleden verschillende keren op tafel klopte omdat er geen vooruitgang in het dossier zat, ziet nu eindelijk schot in de zaak komen. "Men is volop bezig met de nieuwe onderdoorgang uit te graven", vertelt hij. "De graafmachines gaan onder de sporen door. Ze zitten halfweg de perrons. Daar komt wel wat bij kijken: sporen moeten uit dienst gehaald worden en elektrische bekabeling moet verlegd worden, zodat de treinen te allen tijde kunnen blijven rijden."





"Momenteel zijn we bezig met de vernieuwing van het eerste deel van het perron 5/6 aan de 'kant Brussel'", legt woordvoerder Geert Dierckx van de NMBS uit. "Voor de bouw van de nieuwe onderdoorgang voor de reizigers zitten we tot net voor perron 4. We zijn begonnen vanaf de parking-kant (spoor 9)."





Van 20 tot 23 april wordt het eerste deel van de luifel op perron 1/2 afgebroken. "Dit als voorbereiding op de werken in mei, juni en juli voor de funderingen, palen, consoles (vooruitspringende steen red.) en portieken van de nieuwe bovenleidingspalen op perron 1/2 en de overname."





In september kunnen de reizigers dan het eerste deel van perron 5/6 opnieuw gebruiken. "Perron 3/4 (kant Brussel) gaat vanaf dan buiten dienst en wordt vernieuwd." In september 2020 zal de nieuwe reizigerstunnel finaal klaar zijn. "Vanaf dan gaat de bestaande onderdoorgang, samen met het perron 1/2 (kant Antwerpen) buiten dienst en start de renovatie van de beschermde trapkooi."





Normaal treinverkeer

De situatie voor de reizigers tijdens de werken is niet altijd evident. Zo viel de verlichting al een paar keer helemaal uit of werkte het aankondigingssysteem tijdelijk niet. Maar de NMBS probeert er een mouw aan te passen. "Bij het opmaken van onze planning van de werken staat altijd de klant centraal. Om die reden worden er maximaal drie sporen tegelijk uit dienst genomen om een normaal treinverkeer te kunnen garanderen en blijft het station altijd in dienst. We doen dit om de hinder voor onze klanten zo veel mogelijk te beperken."





De werken zitten intussen op schema en de investeringen ook. "Het goede nieuws is dat de regering zopas de nodige middelen (2,8 miljoen euro, red.) heeft ingeschreven voor de investeringen dit jaar", aldus nog Bonte die verwacht dat de werken nog een vijftal jaar zullen duren. "De echte, grondige vernieuwing zou binnen twee jaar wel klaar moeten zijn."