Regio Vilvoorde-Zaventem is 'ontwrichte zone' 15 maart 2018

02u42 0

De regio Vilvoorde-Zaventem krijgt vanaf april het statuut van 'ontwrichte zone'. Daardoor krijgen bedrijven die er investeren een vrijstelling van 25 procent gedurende twee jaar op de bedrijfsvoorheffing per extra arbeidsplaats die ze creëren. Dat meldt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) op basis van info die hij ontving van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Regio's kunnen maximaal gedurende zes jaar een erkenning als steunzone krijgen. Momenteel zijn er al steunzones in Genk en Turnhout. Het bekomen voordeel komt overeen met een besparing van 4 tot 5 procent op de loonkosten per extra werknemer gedurende twee jaar. Van Rompuy is tevreden over de maatregel. "Dit is een enorme boost voor de investerende bedrijven en de werkgelegenheid in de regio", aldus het Vlaams parlementslid. (DBS)