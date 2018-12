Radio Moetoen maakt come-back Radiomakers van glorieperiode uit jaren ‘80 vinden mekaar terug in de studio DBS

20 december 2018

16u56 0 Vilvoorde Radio Moetoen is terug van weggeweest. In de jaren ‘80 was Moetoen een toonaangevende zender voor Vilvoorde en ruime omgeving. Tot hij werd opgeslorpt door Radio Contact en daarna helemaal verdween. De zender én ook de radiomakers van weleer zijn nu terug. Na anderhalf jaar voorbereidingen en proefdraaien krijg je op twee frequenties regionieuws uit Leuven, Mechelen en Vilvoorde doorspekt met vooral ‘classic hits’.

‘Radio Moetoen 2.0' gaat in de ether vanuit een studioruimte in het Bedrijvencentrum Vilvoorde, gelegen aan de Mechelsesteenweg. Opmerkelijk: de radioshows worden aan mekaar gepraat door allemaal ex-medewerkers van de ooit zo succesvolle Radio Moetoen. Peter Vranckx, Paul Peerlings, Rudi Siebens, Erik Vanhaecht vullen elke werkdag in van 6 uur ‘s morgens tot 19 uur ’s avonds. In het weekend zorgen Roger Lissens en Marc Roekens voor versterking.

De zes vonden mekaar snel terug toen bleek dat minister Sven Gatz de lokale radiozenders nieuw leven wou inblazen. “Iedereen stond te springen want we hebben meer dan tien jaar lang een geweldige tijd gehad als radiomakers.”

De zes hebben ook allemaal een band met de streek. “We willen van Radio Moetoen dan ook een zender maken die dicht bij de bevolking staat en die vooral het streekgebeuren in de kijker zet.”

De radiomakers van weleer hadden sinds die glorietijd in de jaren ‘80 wel niet meer achter de microfoon gezeten. Enige bijscholing drong zich dus op. “Vinylplaten zijn verdwenen, de manier van nieuws vergaren én brengen is ook veranderd en ook de studio’s zijn niet meer te vergelijken met die van vroeger.”

Anderhalf jaar voorbereiding en enkele proefprogramma’s op de radiofrequentie in Kampenhout later, is het laatste beetje roest verdwenen en kan er een serieuze versnelling hoger geschakeld worden.

Zo loopt vanaf zaterdag 22 december een grote eindejaarsshow die maar liefst 11 dagen duurt. Daarin stellen de radiomakers zich voor, passeren interessante interviews de revue, worden plaatjes op aanvraag gedraaid en zijn er ook mooie prijzen te winnen met een kerstactie.

Daarna gaat de lokale zender over in ‘normale’ modus. “Om het half uur is er sowieso een blokje regionieuws voorzien. Op zondag tussen 13 en 16 uur voorzien we een praatshow met interessante gasten. Daarnaast zetten we ook regelmatig verenigingen of bekende streekgenoten in de kijker. Er zijn interviews en we blikken ook vooruit op activiteiten in de regio. Iedere week kan een nieuwe artiest of groep uit onze regio zich voorstellen. Ook items als ‘Dat es Vilvouts’, ‘Nieuwsjes uit de streek’ en de toeristische tips ‘Er op uit in eigen streek’ zorgen voor een duidelijke band met het zendgebied.”

Voor de muzieklijn werd voor een ‘classic hits’-format gekozen dat aangevuld wordt met enkele recente hits per uur. “Ook het betere Nederlandstalige werk komt ook aan bod. ‘s Nachts is er doorlopend muziek.”

Het zendgebied van Radio Moetoen strekt zich uit over de streek rond Vilvoorde via fm 105.7 (zendmast Vilvoorde) en over de driehoek Mechelen/Leuven/Vilvoorde via fm 107.4 (zendmast Kampenhout).