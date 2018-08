PVDA mag geen handtekeningen verzamelen op markt 23 augustus 2018

02u29 0 Vilvoorde De Vilvoordse PVDA protesteert tegen het feit dat de lokale politie haar militanten vorige week verboden heeft om op de markt aan de Franklin Rooseveltlaan handtekeningen te verzamelen. De partij heeft 100 handtekeningen nodig om bij de gemeenteraadsverkiezingen met een kieslijst op te komen.

De twee agenten traden volgens PVDA vorige woensdag 15 augustus op op vraag van de organisator van de markt. "Ze beweerden dat het op straf van een GAS-boete enkel voor individuen, die effectief op een politieke kieslijst staan, toegelaten is om op de markt reclame te maken", zegt lijsttrekker Sander Barrez. "Vermits de aangesproken burger niet op een kieslijst stond, en geen verdere confrontatie met de agenten wilde, heeft hij het verbod als waarheid aangenomen, en heeft hij de markt verlaten."





Nochtans klopt de bewering van de agenten niet volgens Barrez. "In de Vlaamse kieswetgeving staat uitdrukkelijk beschreven dat burgers handtekeningen mogen verzamelen om 'peterlijsten' op te halen. Dat is ook een gezonde democratische maatregel", zegt Barrez. "Met PVDA zijn we verplicht om deze handtekeningen op te halen. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om ons programma voor een stad op mensenmaat bekend te maken. In tegenstelling tot andere partijen hebben we nu eenmaal niet de middelen om reusachtige aanplakborden op te kopen." Bij de politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) kregen we gisteren geen reactie. (DBS)