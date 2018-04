Provincie geeft renteloze renovatieleningen 27 april 2018

02u29 4 Vilvoorde De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 1.734.397,36 euro aan renteloze renovatieleningen voor zeven projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen in Asse, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Merchtem, Tervuren, Vilvoorde en Zemst.

Met renteloze renovatieleningen helpt de provincie de sociale huisvestingsmaatschappijen om het aantal woningen op peil te houden en de kwaliteit van de bestaande sociale huurwoningen te verbeteren. Door leningen kan men sneller renoveren, is er minder leegstand en dus meer beschikbare sociale huurwoningen. De volgende projecten krijgen deze leningen: Kerselaarlaan 101 in Kapelle-op-den-Bos van Providentia (12.500 euro); vervanging buitenschrijnwerk huurwoningen in Meise-Oppem van Providentia (87.162 euro); reconversie Guldenboomlaan in Zemst van Providentia (405.620,16 euro); Ravenstein in Tervuren van Elk zijn Huis (500.000 euro); en Memlingstraat, Breemputstraat in Vilvoorde van Inter-Vilvoordse Maatschappij (125.000 euro).





(DBS)





