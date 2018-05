Problemen met netwerk bib 30 mei 2018

02u49 0

Door problemen met het netwerk van de bibliotheek was het gisteren niet mogelijk om in de bib materialen uit te lenen, te reserveren of te verlengen. Ook de publiekscomputers en het WiFi-netwerk konden niet gebruikt worden. Je kon enkel materialen terugbrengen. De uitleentermijn van de materialen die 29 mei als inleverdatum hebben, wordt verlengd tot dinsdag 26 juni. Voor alle overige materialen blijft de inleverdatum onveranderd.





(DBS)