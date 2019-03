Pro Voluit Respect! plant een klimaat- en fijnstofbos onder het viaduct van Vilvoorde Joyce Van De Winkel

24 maart 2019

15u55 0 Vilvoorde Een groep Vilvoordenaars heeft zondag een klimaat- en fijnstofbos aangeplant onder het viaduct van de Brusselse ring. De stad wil op die plek een basisschool bouwen, maar volgens de tegenstanders zijn de fijnstofwaarden er veel te hoog.

Met ettelijke naaldbomen in de hand, trokken de actievoerders zondag naar het viaduct van Vilvoorde. Een nieuwe basisschool bouwen pal onder het viaduct, vinden zij allesbehalve ideaal. “Zo dicht bij de ring zijn de fijnstofwaarden enorm hoog”, zegt organisator van de actie Fred Luyckx, van de burgerpartij Pro Voluit Respect!. “Om dit duidelijk te maken, planten wij hier een naaldbomenbos. Naaldbomen zijn ideaal om het fijnstof op te nemen. Bovendien verliezen naaldbomen hun bladeren niet ‘s winters dus bieden zij gedurende het hele jaar bescherming. Dit bos moet de bewoners van omliggende woonwijken beschermen.”

Actie niet welkom in Vilvoorde

Volgens Fred Luyckx werd de actie niet met vreugde onthaald in de Zennestad. “De politie is al langsgeweest. Nochtans willen wij gewoon een bos planten. Wij zijn kritisch en vinden dat de stad te veel grote gebouwen zet. De stad wil zo snel mogelijk een centrumstad worden. Wij vragen om te minderen, want deze bouwwoede is niet goed voor het klimaat, het zorgt voor mobiliteitsproblmenen en meer fijn stof. Bomen daarentegen helpen de klimaatopwarming tegen te gaan.”