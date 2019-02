Primeur: Troostkermis wordt afgesloten met diervriendelijk vuurwerk DBS

27 februari 2019

12u42 0 Vilvoorde Het traditionele vuurwerk op het einde van Troostkermis (11 tot 19 mei) wordt dit jaar vervangen door een geluidsarme variant. “Op deze manier komt het stadsbestuur tegemoet aan de groeiende vraag om diervriendelijke alternatieven te zoeken zodat de huisdieren er weinig tot geen last meer van hebben”, zeggen schepenen Jo De Ro en Didier Cortois (beide Open Vld).

Na Troostkermis vorig jaar vroeg gemeenteraadslid Thomas De Mey (Open Vld) al om voor de editie van dit jaar diervriendelijke alternatieven te onderzoeken. De vraag klonk ook steeds luider bij de bevolking. Naar aanleiding van het vele vuurwerk dat op oudejaarsavond op diverse plaatsen werd afgestoken, werd een petitie opgestart om aandacht te vragen voor geluidsarm vuurwerk. In een mum van tijd hadden de initiatiefnemers 500 handtekeningen verzameld.

“Binnen het bestuur zijn we al even bezig met na te denken over alternatieven voor het traditionele vuurwerk”, zegt schepen van Dierenwelzijn Jo De Ro (Open Vld). “Zo hebben we bij de feestelijke opening van de Grote Markt niet gekozen voor vuurwerk maar wel voor een muziek en lichtspektakel. Dit werd zeer goed onthaald. We gaan in de toekomst dus verder op de ingeslagen weg en zullen zorgen voor een goede mix tussen klank en lichtshows en diervriendelijk vuurwerk.”

Voor het traditionele vuurwerk als afsluiter van de komende Troostkermis – dat door de foorkramers zelf wordt voorzien – heeft de administratie nu offertes opgevraagd voor diervriendelijk vuurwerk.

Geluidsarm en diervriendelijk houdt in dat het geluid tot meer dan 50% kan gereduceerd worden door het gebruik van minder krachtige vuurwerkeffecten. “Bij traditioneel vuurwerk krijg je een luide knal veroorzaakt door de ‘break’ van de lading in de vuurpijl. Deze lading zorgt ervoor dat de vuurpijl uit elkaar spat. Deze knallen kunnen een volume halen tot 170 decibel. Voor geluidsarm vuurwerk ligt de maximum grens echter op 85 db.”

Ook qua veiligheid scoort geluidsarm vuurwerk veel beter omdat er slechts een minimale hoeveelheid ontplofbaar mengsel gebruikt wordt, meestal slechts 1/60ste van de hoeveelheid verwerkt in traditionele vuurpijlen.

“De kleine meerkost zal de stad op zich nemen en daarom kunnen we dit jaar geluidsarm vuurwerk voorzien”, zegt schepen van Economie Didier Cortois (Open Vld). “We zullen dit na de eerste editie evalueren, maar voorbeelden uit andere steden leren ons dat dit algemeen goed onthaald wordt en dat zeker de baasjes van de huisdieren zeer tevreden waren. We hopen op eenzelfde effect in Vilvoorde.” De initiatiefnemers van de petitie tonen zich alvast zeer tevreden over het initiatief van de stad.

Troostkermis, met als hoogtepunt de jaarmarkt op maandag 13 mei, loopt dit jaar van 11 tot 19 mei. Het vuurwerk vindt traditioneel plaats op de zaterdagavond voor de laatste kermisdag.