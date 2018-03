Positieve balans na een jaar BIN Koningslo 08 maart 2018

Het Buurtinformatienetwerk (BIN) Koningslo blijkt een succes.





Een jaar na de inwerkingtreding werd door alle actoren een stand van zaken opgemaakt op een algemene vergadering. "Iedereen was zeer positief. Door deze goede ervaring in Koningslo bekijken we of ook in andere wijken van onze stad een gelijkaardig BIN opgericht kan worden", zegt schepen van Preventie Jo De Ro (Open Vld).





Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers, de dienst preventie en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. Het doel is vooral om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen. Het BIN Koningslo verspreidde in het afgelopen jaar 24 dringende sms'en en 37 e-mails. De dringende sms-berichten gingen over meldingen in verband met diefstal, het signaleren van verdachte personen of voertuigen, mogelijke oplichters en verwittigingen bij branden.





