Portaelssschool werkt 'buis' inspectie weg 15 maart 2018

De Portaelsschool voor Beeldende Kunsten is opnieuw volledig erkend. De inspectie van het Ministerie van Onderwijs gaf eind 2017 een gedeeltelijk ongunstig advies aan de school. "Het ging niet om pedagogische tekortkomingen, maar om veiligheids- en bewoonbaarheidseisen", legt schepen Johan Serkeyn (sp.a) uit. "De school huist in een oud gebouw van het vroegere Waterbedrijf en dat is helemaal afgeleefd."





Aan een aantal van die problemen is de stad al tegemoetgekomen met een renovatie van 400.000 euro. "Het sanitair is vernieuwd en uitgebreid, de ramen zijn vervangen en ook de klaslokalen hebben een make-over gekregen."





Niet toevallig heeft de stad de school opgenomen in het stedelijk onderwijs. "De directie wordt nu bijgestaan door de stadsdiensten. We hebben samen een 'verbeteringsplan' opgesteld, waarmee over een termijn van 3 jaar alle minpunten zullen weggewerkt zijn." De inspectie keurde dat intussen goed. De school is dus zeker tot eind 2020 opnieuw volledig erkend.





