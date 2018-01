Pop-ups voorlopig nog geen wondermiddel tegen schrijnende leegstand in Leuvensestraat 02u38 0 Vilvoorde De stad blijft zijn tanden stukbijten op de intussen bijna schrijnende leegstand in de Leuvensestraat. Vorige maand nog werd het bekende Ortshuis in samenwerking met Unizo voordelig verhuurd aan acht startende ondernemers. Alvast voor twee van die zaken lijkt er een doorstart te komen, maar een overdonderd succes is het nu ook niet. "We kunnen moeilijk zelf een winkel openen", zucht schepen van Lokale Economie Viviane Schaessens (N-VA).

De stad wil een structurele heropleving van de Leuvensestraat forceren door in te zetten op pop-upprojecten. Het Ortshuis, eigendom van de provincie, was in december een maand lang het uitstalraam voor beginnende ondernemers. "Er zijn alvast twee starters die willen blijven", legt Schaessens uit. "Er zijn hierover onderhandelingen lopende. Ook de eigenaars van de voormalige klerenwinkel Herenmode Frans hebben een kandidaat."





Tot daar het goede nieuws want intussen blijven er ook nog altijd sluitingen bijkomen. "We hebben de eigenaars van alle leegstaande panden intussen allemaal aangeschreven. Iedereen krijgt de kans om aan een minimumprijs te verhuren. We doen dat met behulp van de provinciale subsidie van 75.000 euro en met 75.000 euro eigen inbreng. Startende ondernemers krijgen hierdoor wat meer ademruimte, de hoge huurprijzen zijn immers dikwijls een groot obstakel. Meer dan zo'n voordelig mogelijke randvoorwaarden creëren kunnen we echter niet."





Ook ketens worden actief aangeschreven. "We zitten met een overaanbod van grotere leegstaande panden, zoals de voormalige Blokker. Dat is sowieso niet aantrekkelijk voor jonge ondernemers. Ik steek echter niet weg dat het moeilijk blijft. Uplace staat nu op losse schroeven, maar het zou goed zijn als er volledige duidelijkheid kwam. Dat zou helpen om mogelijk toch ook weer grotere winkels over de streep te trekken." (DBS)