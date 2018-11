Pop-up zet 15 sociale organisaties in kijker Winkeltje in Leuvensestraat moet producten en diensten bekend maken bij grote publiek DBS

21 november 2018

14u48 0 Vilvoorde Vijftien organisaties uit de sociale economie en de arbeidszorg die samen hun creaties verkopen en hun diensten in de kijker zetten. Dat is de opzet van de nieuwe pop-up shop ‘People made, echt waar!’ in de Leuvensestraat. Het winkeltje zit bomvol originele artikelen die elk met de hand vervaardigd werden. Het project loopt tot half december. Ideaal dus voor de kerstinkopen.

Dag in dag uit gaan heel wat organisaties aan de slag met mensen die niet makkelijk werk vinden of nood hebben aan een zinvolle dagbesteding. Alleen weet niet iedereen welke originele producten en diensten hieruit voortvloeien. Daarom beslisten de burgemeesters van Toekomstforum Halle-Vilvoorde om de handen in elkaar te slaan en samen een pop-upwinkel te installeren.

“De sociale economie wordt belangrijker en belangrijker in onze samenleving”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Het creëert kansen voor mensen die op de arbeidsmarkt definitief dreigen aan de kant te worden gezet en het zorgt voor maatschappelijk nuttige diensten en producten die via een winstgevend circuit onbetaalbaar zijn of onbereikbaar voor wie het nodig heeft. We kunnen met andere woorden de sociale economie nooit genoeg in de vitrine zetten.”

In de nieuwe pop-up winkel zullen producten en diensten, gemaakt of uitgevoerd door de Vlaams-Brabantse sociale economie en arbeidszorginitiatieven, worden aangeboden. Van het mooiste keramiek tot houten maatwerk, van tuinonderhoud tot fietsherstelling. Je kan snuisteren tussen de meest unieke juwelen, ambachtelijk decoratiemateriaal voor binnen en buiten, kleine houten meubels, lekkere bieren en confituren, prachtige kaarsen,… Alle producten worden met de hand vervaardigd door een persoon met een verhaal, vandaar de naam ‘people made’.”

“De doelstellingen van dit initiatief zijn de werking en producten van de partner-organisaties promoten bij het grote publiek en een ander soort producten de wereld in sturen: producten mét een verhaal”, zegt projectmedewerker Khadidja Ali Haimoud. “Ook willen we het commerciële potentieel van deze producten aftoetsen en een vergaande samenwerking tussen de initiatieven bevorderen.”

Schepen Fatima Lamarti: “Deze winkel is van mensen, vóór mensen en dat maakt het zo mooi en uniek. De producten zijn niet made in China of Taiwan maar People made. Hier, in Vilvoorde, Machelen of Grimbergen. Ze hebben er hun hart en ziel in gelegd.”

Vijftien initiatieven krijgen een plaats in de pop-upwinkel, die volledig is ingericht met gerecupereerd materiaal: Den Diepen Boomgaard, Kringwinkel Televil, Groep Intro, Pro Natura, De Raster vzw, Atelier Schepsels, Homevil vzw, Vilvoords Zilverpunt, De Strijkwinkel, Velo vzw, Hestia vzw, VZW Groenwerk-De Winning Vestiging Kortenaken, De Vlaspit, IN-Z en Trashdesign. Zij zullen zelf, onder begeleiding, de winkel uitbaten en hun werk voorstellen aan de klanten.

Je kan je kerstinkopen doen bij ‘People made, echt waar!’ in de Leuvensestraat 73b tot en met 15 december, telkens van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Na afloop volgt een evaluatie en wordt bekeken welke partners interesse hebben om het project verder te zetten.