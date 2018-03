Politiecollege schorst in opspraak geraakte wijkagent 24 maart 2018

Het politiecollege van zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) heeft een wijkagent voor minstens twee maanden op non-actief gezet. De 58-jarige man zit verwikkeld in een rechtszaak, omdat hij zijn meter volledig gepluimd zou hebben nadat hij nota bene door haar was aangesteld als verantwoordelijke voor haar financiën. Hij kocht de woning van de vrouw toen die naar het rusthuis verhuisde. Maar de som die hij betaalde - 180.000 euro - schreef hij meteen daarna weer over naar zijn eigen rekening. Een deel zette hij opzij, maar hij verbraste zeker 80.000 euro. Bovendien betaalde hij de rusthuisfacturen niet langer, zodat zijn meter niet langer in een eenpersoonskamer kon blijven en naar een gemeenschappelijke kamer moest. Volgens de beklaagde was "alles met haar goedkeuring gebeurd', maar het Openbaar Ministerie had het over "pure hebzucht".





Burgemeester Hans Bonte (sp.a), voorzitter van het politiecollege, bevestigt de beslissing. "Voor iedereen in die wijk is het duidelijk over wie het gaat. Hij is er dan ook al tientallen jaren actief. Voor de sereniteit van de betrokkene én de geloofwaardigheid van onze politie drong deze ingreep zich op. Wij zullen nauw opvolgen wat de rechtszaak nog brengt." Er hangt de agent twee jaar cel boven het hoofd. Uitspraak volgende maand. (DBS)