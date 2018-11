Politie waarschuwt appartementbewoners: “Laat niemand zomaar binnen” DBS

12 november 2018

11u13 0 Vilvoorde De politie van de zone Vilvoorde-Machelen (VIMA) vraagt bewoners van appartementsgebouwen om extra op te letten tijdens deze donkere maanden.

“Bij inbraken in appartementen, stellen we zelden braak vast aan de gemeenschappelijke toegangsdeur van het gebouw. Dat wil zeggen dat de inbreker binnen is gelaten door een bezoeker of inwoner. Eénmaal binnen in het gebouw, kunnen inbrekers ongestoord hun gang gaan. Laat onbekenden in een inkomhal niet zomaar binnen maar verzoek hem of haar vriendelijk te wachten. Als er een onbekende aanbelt, begeef je dan naar de inkomhal in plaats van de deur gewoon te ontgrendelen van in je appartement.”