Politie rukt massaal uit voor familiaal geschil DBS

21 maart 2019

08u42 0 Vilvoorde De politie van de zone Vilvoorde-Machelen (VIMA) is woensdagavond massaal uitgerukt naar de sociale woonwijk in Houtem. Volgens getuigen ging het zelfs om een vijftal combi’s die aan hoge snelheid en met loeiende sirenes de wijk inreden.

“We hadden een oproep binnengekregen voor slagen en verwondingen in Houtem, maar het adres was onduidelijk bij de initiële oproep. Vandaar dat we meteen verschillende beschikbare ploegen uitgestuurd hebben”, legt politiewoordvoerster Catherine Bodet uit.

Het bleek uiteindelijk om een conflict in een gezin te gaan waarbij verschillende familieleden betrokken waren. “Aangezien het om een familiaal geschil gaat, ga ik dan ook niet verder ingaan op de details maar er zijn geen gewonden gevallen”, aldus nog Bodet.