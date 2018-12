Politie houdt klopjacht op inbrekers Dimitri Berlanger

20 december 2018

13u43 5 Vilvoorde De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) heeft deze middag een klopjacht op inbrekers gehouden in de wijk Kassei. Daarbij werd ook luchtsteun verleend door de helikopter van de federale politie.

De dieven werden rond 12.30 uur betrapt bij een inbraak in een woning op de President Kennedylaan in de wijk Kassei. Een buurtbewoner zag dat een man zich een weg naar binnen forceerde door eerst een steen naar binnen te gooien. Daarop belde hij de politie. Mogelijk was er ook nog een tweede inbreker aanwezig.

Bij aankomst van de politie waren de daders al gevlucht. Daarop werd met luchtsteun en bijstand van de omliggende zones de omgeving uitgekamd maar dat leverde uiteindelijk niks op. Of er buit werd gemaakt is niet duidelijk.