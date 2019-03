Pierre en Blanche delen 65 jaar lief en leed DBS

12 maart 2019

09u46 0 Vilvoorde Pierre Piekaerts (85) en Blanche Van Den Abbeele (82) uit de Nieuwe Rolleweg hebben zopas hun briljanten bruiloft gevierd.

Ze stapten op 27 februari 1954 in het huwelijksbootje in Blaasveld. Ze kregen vier kinderen, die hen op hun beurt zes kleinkinderen schonken. Intussen zijn er ook al vier achterkleinkinderen. Pierre werkt eerst twaalf jaar in de industrie als metaalbewerker en ging daarna terug studeren voor leraar. Hij stond daarna onder meer nog voor de klas in de Middenschool in Vilvoorde. Blanche zorgde intussen voor het huishouden. Nu gaan de jubilarissen nog graag eens fietsen, Pierre is ook een fervente visser.