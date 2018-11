Personeelsdirecteur brandweer: “Fout te laat ingezien” Vakbonden willen duidelijk standpunt van zoneleiding na misplaatst Asterix-mopje Dimitri Berlanger

09 november 2018

Ophef bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Personeelsdirecteur Dirk Keymolen permitteerde zich op Facebook een Asterix-mopje dat in slechte aarde viel bij een aantal van zijn 620 collega's. "Soms denk ik op het werk dat ik in een strip van Asterix en Obelix zit. Ik ben omringd door Doetnix, Kannix, Wilnix en Weetnix", stond er te lezen. De vakbonden nemen geen genoegen met de excuses die Keymolen intussen aangeboden heeft.

Keymolen liet zich afgelopen maandag eventjes gaan op Facebook. “Ik werk in het zonehuis en het is er leuk werken”, benadrukt de majoor. “Er wordt af en toe serieus wat afgelachen. Ik zag die Asterix-post passeren, vond hem wel grappig en heb hem in een impulsieve bui gedeeld. Er kwamen heel wat ‘likes’, maar verder heb ik er niet bij stilgestaan.”

Twee dagen later spraken mensen hem aan over de post. “Ik heb intussen, misschien iets te laat, ingezien dat het ongepast was en heb de post verwijderd. Ik heb mijn excuses aangeboden aan de burgemeesters van het college, de collega’s en de vakbonden. Meer kan ik niet doen. De mensen die onder mij werken en mijn diensthoofd werpen mij zeker geen steen. Ik heb dan ook enkel lof voor wat zij presteren.”

Keymolen krijgt ook heel wat steunbetuigingen. “95% begrijpt deze heisa niet. Mijn gsm staat roodgloeiend. Collega’s vinden het erover en zeggen dat ze me blijven steunen. Ik krijg zelfs steunbetuigingen van collega’s uit West- en Oost-Vlaanderen die ik van haar noch pluim ken. ‘Zijn dat daar allemaal azijnpissers?’, vragen ze.”

Geen richtlijnen

Of hij een sanctie vreest? “Er zijn bij ons geen richtlijnen rond het gebruik van sociale media, maar er zijn wel mensen op het matje geroepen voor dergelijke zaken. Gewoon dan om te zeggen dat ze er rekening mee moeten houden”, zegt Keymolen die een sociale media policy nu hoog op de agenda plaatst. “Als ik intussen op het matje geroepen word bij het college of de raad dan aanvaard ik dat. Ik ben uit de bocht gegaan, maar heb mij wel geëxcuseerd. Heel wat burgemeesters hebben die ook aanvaard. Voor mij is het een afgesloten hoofdstuk.”

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte, die ook in het college zetelt, neemt akte van de excuses. “Desondanks zal deze zaak zonder twijfel besproken worden op het college. Er zijn wel degelijk tuchtsancties voorzien in de statuten. We zullen zien of iemand daarop zal aandringen.”

Sancties

De vakbonden nemen (nog) geen genoegen met de uitleg van Keymolen. “Hij heeft zich uitgebreid geëxcuseerd naar de zoneleiding en de vakbonden, maar niet naar het personeel toe”, zegt Dominiek Peeters (VSOA). “Wij zijn geen vragende partij voor welke sanctie dan ook, maar wel dat de zone dit onderzoekt en het personeel tenminste weet hoe men hier tegenover staat. Voor ons gaat het niet om die post an sich. We zien er ook wel de humor van in. Maar het gaat ons vooral om de combinatie van zijn functie als personeelsdirecteur met deze post. Dat kan niet. Hij is niet alleen voorzitter van de jury bij examens voor aanwervingen en bevorderingen, maar ook betrokken bij alle evaluatiedossiers. Er zijn ook al een aantal akkefietjes geweest waarbij iemand die zich kritisch uitlaat over de werking en daarvoor de rekening gepresenteerd krijgt. En dit zou dan wel kunnen? Het ligt gewoon allemaal bijzonder gevoelig...”