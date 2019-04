Peper en Zout voor gouden koppel Guillaume en Viviane DBS

12 april 2019

15u19 0 Vilvoorde Guillaume Van Kildonck (70) en Viviane Noël (71) uit de Damstraat hebben zopas hun gouden bruiloft gevierd. Ze werden daartoe plechtig ontvangen op het stadhuis.

Het koppel stapte op 29 maart 1969 in het huwelijksbootje in Sint-Joost-Ten-Node. Guillaume werkte eerst bij de RTT (het vroegere Belgacom) als arbeider en ging daarna als postbode aan de slag. Viviane was 20 jaar lang zelfstandiguitbater van café Klein Moleken in Sint-Joost-Ten-Node. Ze kregen een dochter die hen op hun beurt al twee kleinkinderen. Nu houden de jubilarissen zich nog graag bezig met wandelen, knutselen, kruiswoordraadsels en computerspelletjes.

Met dank aan hun buren Marina en Pascal werd het koppel op het stadhuis vergast op een klein verrassingsoptreden van de lokale groep Peper en Zout waar ze beide grote fan van zijn.