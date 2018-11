Parket kan man enkel vervolgen voor drugsbezit WHW

14 november 2018

16u57 0 Vilvoorde Een twintiger uit Vilvoorde riskeert 4 maanden cel voor het bezit van drugs. “Ik ben helemaal clean nu”, verdedigde hij zichzelf.

Bij een routinecontrole vond de politie cocaïne en cannabis in de jaszakken van de man. Bovendien had hij twee gsm’s en een aanzienlijke hoeveelheid cash geld bij zich. “Er waren dus ook sterke vermoedens dat meneer de drugs verhandelde maar dit hebben we niet kunnen hardmaken”, gaf het parket toe. De man gaf het bezit van de drugs toe. “Ondertussen ben ik ermee gestopt. Het is een probleem uit het verleden”, klonk het. Uitspraak op 3 december.