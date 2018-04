Paashaas trakteert op de markt 05 april 2018

02u29 0 Vilvoorde De wekelijkse markt op het Franklin Rooseveltplein stond gisteren, net als vorige zaterdag, in het teken van Pasen.

De paashaas en zijn assistenten brachten er een bezoekje aan zowel de marktkramers als de klanten. En ze kwamen uiteraard niet met lege handen. Een grote voorraad paaseitjes werd uitgedeeld aan de aanwezige kindjes en de paashaas ging ook maar wat graag op de foto met iedereen die dat wilde.





Vandaag is er overigens opnieuw een markt in Vilvoorde, met de eerste 'Foodtruckmarkt' van dit jaar. De 'place to be' voor lekker eten en een gezellige sfeer is het plein aan het administratief centrum Mattenkot. Iedereen is daar welkom vanaf 17 uur. (DBS)