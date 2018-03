Ouders trotseren -10°C voor gegeerd plekje op school 01 maart 2018

02u33 0 Vilvoorde Na Grimbergen, Wemmel en Vilvoorde hebben ouders de voorbije twee nachten ook voor de schoolpoort van gemeenteschool De Piramide in Steenokkerzeel gekampeerd. Tijdens de eerste nacht, waarin temperaturen tot -10 graden gemeten werden, sliepen de ouders nog in hun wagen. Afgelopen nacht konden ze in de refter van de school overnachten.

Het waren de ouders van kindjes die binnenkort naar gemeenteschool Tilia in Melsbroek moeten die hun tenten voor De Piramide, waar de inschrijvingen voor beide scholen plaatsvinden, opgezet hadden. De eerste ouders daagden dinsdag rond 16 uur op, terwijl de inschrijvingen pas vanochtend starten.





Alle plaatsen ingenomen

"Er waren slechts elf plaatsen in Tilia, dus zodra de eerste ouder hier stond, ging de bal snel aan het rollen", vertelt David Van Cutsem, die zijn dochter moest inschrijven. "Uiteindelijk stonden hier al snel elf ouders, zodat alle beschikbare plaatsen al ingenomen zijn. Vandaag (gisteren, red.) daagden er ook plots ouders voor De Piramide op, zodat hier nog wat meer volk stond."





Het kamperen voor de schoolpoort in Steenokkerzeel is niet nieuw, maar het was wel de eerste keer dat de ouders al zo vroeg opdaagden. "Normaal gezien komen de eerste ouders hier de ochtend voor de inschrijvingsdag staan, waardoor ze 'slechts' een nacht moeten kamperen", zegt directrice Mimi Peremans. "Die nacht voor de inschrijvingen blijf ik ook telkens op school slapen, zodat de ouders 's nachts gebruik kunnen maken van onze toiletten. Omdat ze hier nu een nacht extra waren, was dat niet mogelijk."





De ouders brachten de ijskoude nacht van dinsdag op woensdag vervolgens in hun wagen door. Afgelopen nacht mochten ze wel in de eetzaal slapen. "Dat doe ik normaal nooit, maar door de extreme koude hebben we beslist om hen toch binnen te laten overnachten", aldus nog Peremans.





Ook in Atheneum

Ook in het Atheneum in Vilvoorde daagden gisteren zowat 70 kampeerders op. Zij kregen van de directie de toestemming om in de school te verblijven tot de start van de inschrijvingen vanochtend. (DBS/RDK)