Ouders en kinderen gaan samen uit de bol op derde Family Rave Party WHW

17 maart 2019

17u41 1 Vilvoorde Honderden ouders en hun kinderen hebben vandaag samen gefuifd op de derde Family Rave Party in de Kruitfabriek.

Buiten was het de hele dag bar en nat weer maar dat maakte de sfeer er in de Kruitfabriek niet minder om. Honderden ouders en kinderen gingen er uit de bol op de Family Rave Party. Het dolle feestje, een concept van het online magazine Maison Slash, heeft als doel om ouders die minder vaak fuiven toch de kans geven uit de bol te gaan samen met hun oogappels. De Kruitfabriek werd dan ook omgetoverd tot een grote discotheek. Gekleed in fluorescerende broeken, truien of rokjes gingen de ouders en hun kinderen helemaal uit de bol op muziek uit de jaren ‘90, al passeerden ook hedendaagse hits de revue. Het was trouwens niet de bedoeling om het feestje opnieuw -net als de eerste editie in 2017- in Vilvoorde te houden. Oorspronkelijk zou de Gentse Kompass Klub de place to be zijn. Deze club werd echter verplicht gesloten vorige week. Gelukkig was er met de Kruitfabriek een succesvol alternatief.