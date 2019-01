Opnieuw valse afvalzakken opgedoken DBS

12 januari 2019

06u52 0 Vilvoorde Voor de tweede keer op één jaar tijd duiken er in Vilvoorde nagemaakte restafvalzakken van intercommunale Incovo op.

De vervalsing, die op vrijdag 11 januari werd opgemerkt, is wem verschillend van de eerste nagemaakte zakken. Het betreft grote 60 liter zakken met productiecode ‘15/01/18’. De zakken zijn gemakkelijk herkenbaar omdat het Incovo-logo in fel wit is bedrukt, in plaats van in het grijs op de gewone zakken.

Incovo kwam deze vervalsing heel snel op het spoor bij de routinecontroles die wekelijks op het terrein worden uitgevoerd. Alle Incovo-zakken zijn onzichtbaar beveiligd tegen namaak.

De ophaalploegen zullen vanaf komende maandag de vervalste afvalzakken niet meer meenemen. Wie de zakken toch aanbiedt, riskeert een boete wegens sluikstorten. Ook de politie zal worden ingeschakeld in de snelle beteugeling van het misbruik. Incovo zal klacht indienen elke schade verhalen op gebruikers en verkopers.

“Wij raden alle inwoners aan om zeker geen afvalzakken te kopen op rommelmarken, op niet-officiële verkooppunten of via huis-aan-huisverkoop”, benadrukt Jan Buysse, directeur van Incovo.

“Deze verkopers gebruiken smoezen als een faillissement of overlijden om een zogezegd overschot aan zakken goedkoper aan de man te brengen. In de praktijk gaat het steeds om valse zakken. De doorverkoop van afvalzakken buiten de officiële winkels is verboden. Incovo raadt inwoners aan om dergelijke verkoop steeds onmiddellijk aan te melden bij de politie of bij Incovo.”