Opnieuw onthaal in wijkkantoren VIMA 02 maart 2018

Naar aanleiding van de beslissing van OCAD om het dreigingsniveau te verlagen, zal de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) vanaf vandaag opnieuw een onthaal voorzien in bepaalde wijkkantoren van de politiezone. Het gaat in het bijzonder om de wijkagenten van Houtem, Peutie, Koningslo, Diegem en Vilvoorde-centrum. "De politiezone Vilvoorde-Machelen wil een kwaliteitsvolle politiezorg leveren aan de burgers. Het opnieuw aanbieden van gegarandeerde onthaaluren maakt de dienstverlening van de wijkpolitie opnieuw compleet", zegt Catherine Bodet, woordvoerster van de politiezone. "Tijdens deze onthaaluren kan je gewoon zonder afspraak langsgaan bij de wijkagent. We raden de burgers wel aan om een afspraak te maken via telefoon of e-mail wanneer ze de wijkagent persoonlijk willen spreken. Zo kunnen zij meer tijd maken om de burgers verder te helpen." Alle contactgegevens zijn terug te vinden op www.pzvima.be. (VDBS)