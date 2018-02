Opnamestop AZ Jan Portaels opgeheven 28 februari 2018

In het AZ Jan Portaels was de voorbije dagen een tijdelijke opnamestop ingelast, maar die werd gisteren weer opgeheven. "De griepepidemie is dit jaar heviger en duurt langer, wat voor extra druk zorgt", zegt ziekenhuiswoordvoerster Kristel Paulus. "Het AZ Jan Portaels beschikt sowieso over een aantal bedden die in functie van de noodzaak geopend kunnen worden zodat we onze patiënten kunnen blijven opvangen. Op de Spoedgevallen maken we gebruik van de 'Manchester Triage Scale', een internationaal gevalideerd triagesysteem om de graad van urgentie te bepalen bij patiënten op een spoedgevallendienst. Zo maken we het onderscheid tussen dringend en minder dringende gevallen om iedereen tijdig en naargelang de urgentie verder te helpen. Maar we blijven onze patiënten optimale zorg garanderen door maatregelen te treffen waar nodig door niet-dringende opnames uit te stellen indien mogelijk en zo veel mogelijk te werken met ambulante zorg."





(DBS)