Opnames BBC-topreeks Les Misérables in het Tuchthuis 20 juni 2018

Hoog filmbezoek momenteel in de Zennestad. In het Tuchthuis vinden momenteel namelijk opnames plaats voor 'Les Misérables', een Brits-Belgische topproductie in opdracht van de BBC. In totaal worden zes afleveringen van een uur opgenomen. In januari worden die eerst uitgezonden op de BBC en later bij ons.





"We zijn bijzonder vereerd dat we met het Tuchthuis een toplocatie in onze stad ter beschikking kunnen stellen," vertelt burgemeester Hans Bonte (Sp.a) die gisteren een bezoekje bracht aan de set. "De oude juwelenfabriek werd nagemaakt in de smederij van het Tuchthuis. Verder is dit natuurlijk een zeer sfeerrijke omgeving met al die cellen."





Les Misérables is uiteraard een bewerking van het gekende verhaal van Victor Hugo uit 1862 en vertelt het aangrijpende verhaal van hoofdpersonage Jean Valjean in het begin van de 19e eeuw. Het stelen van brood kost hem een zware gevangenisstraf van 19 jaar. Dat blijft hem daarna ook achtervolgen in de woelige maatschappij vol sociale misstanden.





Voor de rollen werd een topcast gestrikt. Dominic West is Jean Valjean. David Oyelowo speelt de gevreesde rivaal van het hoofdpersonage Javert en Lily Collins vertolkt Fantine.





In Vilvoorde wordt ook een beroep gedaan op een pak figuranten. "Bijzonder is ook dat de omkadering in handen is van Vilvoordse productiemaatschappijen zoals Lites", aldus nog Bonte.





De opnames zijn al een paar weken bezig en lopen stilaan op hun einde. Ook op andere plaatsen in België, onder meer in Namen, werd al gefilmd.





